التحالف العربي يعترض صاروخا باليسيتا أطلقه «الحوثيون» على عدن

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اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الخميس، صاروخا باليستيا أطلقه مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية، باتجاه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن منظومة التحالف الدفاعية اعترضت الصاروخ الحوثي، غربي مدينة عدن، وقامت بتفجيره في سماء المدينة".

وأضافت المصادر، أن" تفجير الصاروخ، لم ينجم عنه أي أضرار بشرية أو مادية".

بدوره أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتراض التحالف العربي للصاروخ الباليستي.

وأضاف أن "الاستهداف الصاروخي للمدن من قبل الحوثيين، يكشف الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية لحماية الشعب اليمني عبر تركيب منظومة باتريوت المضادة للصواريخ".

ويأتي اعتراض الصاروخ الباليستي، بعد أن اعترضت منظومة التحالف العربي الدفاعية، أمس، عدة صواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة مأرب شرقي اليمن.