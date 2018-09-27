«فورد» تنفي وجود دوافع سياسية وراء اتهامها لـ«كافانو» بالاعتداء الجنسي عليها

أدلت المرأة التي تتهم المرشح لعضوية المحكمة العليا، بريت كافانو، بالاعتداء جنسيًا عليها، عندما كانا مراهقين بشهادتها اليوم الخميس، أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

ويواجه كافانو، المرشح لتولي المنصب الأبرز في المحكمة العليا في البلاد اختبارا وضعه في مهب الريح. وينفي كافانو ارتكابه أي جرائم جنسية.

وقالت كريستين بلاسي فورد، في أول ظهور علني لها منذ إطلاق مزاعمها وتعرضها للتهديدات بسبب اتهاماتها، للمشرعين في جلسة استماع مفتوحة، أنها متأكدة بنسبة 100 في المئة أن كافانو هو الشخص الذي هاجمها مع شخص آخر.

ووصفت "فورد" خوفها من احتمالية تعرضها للقتل في حادث عرضي عندما قام كافانو - بحسب روايتها - بتغطية فمها لمنعها من الصراخ.

وقالت "فورد" إن هذا هو أكثر شيء أصابني بالرعب أكثر من غيره، وكان له تأثير دائم على حياتي"، مشيرة إلى أنها عانت من القلق والرهاب نتيجة للحادث الذي وقع قبل 35 سنة.

أوضحت أسبابها للتقدم للإدلاء بشهادتها ، على الرغم من كونها "مذعورة" وواجهت تهديدات في الأسابيع الأخيرة، مما أجبرها وعائلتها على ترك منزلهم، بأن ذلك هو "واجبها المدني"، نافية وجود أي دوافع سياسية.

ومن المقرر أن يمثل كافانو أمام اللجنة في وقت لاحق للإدلاء بشهادته بشكل منفصل.