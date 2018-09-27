5 سنوات لحسن البرنس وصبحي صالح و14 آخرين والمؤبد لـ15 هاربا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، المستشار عبدالله عبد القادر الكيلاني، اليوم الخميس، بمعاقبة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق الدكتور حسن البرنس، والقيادي بجماعة الإخوان المحامي صبحي صالح، و14 آخرين بالسجن 5 سنوات، والمؤبد غيابيًا بحق 15 هاربين، ومعاقبة متهم واحد بالسجن 10 سنوات.

كما قررت المحكمة بعضوية المستشارين: أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، بانقضاء الدعوة الجنائية ضد أحد المتهمين لوفاته، وذلك في القضية التي ضمت 33 متهما من جماعة الإخوان، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قِبل قوات الشرطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمقضي بحقهم، تهم «القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها» وذلك إبان الأحداث التي وقعت 3 يوليو 2013 وقت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم.

وجاء بتحريات المباحث أن المتهمون عملوا على الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة الإخوان - التي أسست على خلاف القانون - بهدف تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.