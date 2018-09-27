ضبط 2812 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالبحيرة

أعلنت مديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، من ضبط 2812 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، وتحرير 1917خالفة مرورية؛ خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، من ضبط 12جناية و865حبسًا جزئيًا، و208حبس مستأنف، و1444غرامات جزئية، 196وغرامة مستأنفة، و87مخالفات.

كما تمكنت الحملة بقيادة العميد عادل كمال مدير إدارة المرور من ضبط 1917مخالفة مرورية، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول، وسير عكس الإتجاه، وبدون رخصة قيادة وسير، وانتهاء رخص.