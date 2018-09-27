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«الأمم المتحدة» تفتح تحقيقا في الأعمال الوحشية ضد «الروهينجا» بميانمار

جنيف - د ب أ
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 6:55 م | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 6:55 م

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن يقوم فريق جديد من محققي الأمم المتحدة، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بجمع أدلة عن الأعمال الوحشية التي تم ارتكابها ضد أقلية الروهينجا في ميانمار.

وقرر المجلس الأممي، فتح التحقيق بعدما وجد مؤخرًا تقرير حديث للأمم المتحدة أدلة على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها بحق الأقلية المسلمة التي تم طردها من ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وقال مجلس حقوق الإنسان في قرار، وضعت مسودته دول أوروبية وإسلامية، إن المحققين سوف "يعدون ملفات لتسهيل وتسريع بدء إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة".

والغرض من تحقيقها المبدئي، هو تحديد ما إذا كان هناك دليل كاف يسمح بفتح تحقيق رسمي.

وتقول ميانمار، إن المحكمة الجنائية الدولية، ليس لها سلطة قضائية للتحقيق في المزاعم لأن البلاد غير موقعة على نظام روما الأساسي، الذي تم بموجبه تأسيس المحكمة الجنائية الدولية .


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