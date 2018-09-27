قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين ستبقى مؤمنة بالسلام ومحافظة عليه في سبيل سعيها للوصول إلى دولة مستقلة، باعتبار أن القضية عادلة وضحى الشعب الفلسطيني بالكثير من أجلها.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73، مساء الخميس، أنه يرفض أن يكون الدعم الإنساني بديلًا للحل السياسي، ولكنه يطالب بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، موضحًا أن إسرائيل أصدرت قانونًا عنصريًا يؤسس لدولة يهودية، وينفي علاقة الشعب الفلسطيني بدولته وروايته التاريخية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويقود حتمًا إلى قيام دولة واحدة عنصرية ويلغي حل الدولتين.

وتابع: «أطلب أن تسألوا الحكومة الإسرائيلية أين هي أرض إسرائيل وما هي حدود دولة إسرائيل، وأتحدى أن يعرفها أي أحد».

ولفت إلى ترحيبه بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام ولكنه فوجئ بعد ذلك بقرارات تتناقض مع التزامات إدارته تجاه عملية السلام، وذلك بإغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وبالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مضيفًا أن الإدارة تمادت في أفعالها بحجب المساعدات الإنسانية لمنظمة «الأنروا»، فكشفت زيف إدعائها بالحفاظ على حقوق الفلسطينين.

وذكر أن الإدارة الأمريكية لم يعد لديها ما تقدمه للفلسطينيين، لأنها أزاحت قضايا القدس واللاجئين والأمن، لافتًا إلى أن عدم احترام الإدارة الأمريكية للاتفاقيات فلن تلتزم بها السلطة الفلسطينية، و«ليكن ما يكون»، وفق قوله.

وجدد دعوته لـ«ترامب»، بإلغاء قراراته التي تتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، والالتزام بالتفاهمات التي جرت لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، متابعًا: «لم نرفض الجلوس على طاولة المفاوضات ولو مرة، وأجبنا اكثر من دعوة وتحدينا لو وافق الإسرائيليون عليها».

وأوضح أن فلسطين ملتزمة بالمقاومة الشعبية السلمية وترفض استخدام السلاح، مطالبًا بتوفير حماية دولية للفلسطيين.

ووجه الشكر لمصر على جهودها في إنهاء الانقسام الفلسطيني، معربًا عن أمله في التوصل لهذا الاتفاق.