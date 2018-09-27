ثقافة الأردن ومصر وفلسطين يفتتحون الدورة الـ18 لمعرض عمان الدولي للكتاب

*الثقافة المصرية ضيف الشرف لدورة تحمل عنوان «القدس عاصمة فلسطين»



انطلقت أعمال الدورة الـ18 لمعرض عمان الدولي للكتاب رافعة شعار «القدس عاصمة فلسطين»، بحضور وزير الثقافة الأردنية بسمة النسور، ونظيره المصري إيناس عبد الدايم، ونظيره الفلسطيني ايهاب بسيسو، تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتحل فيه الثقافة المصرية ضيف شرف، وفيما اختارت ادارة المعرض الروائية الأردنية سميحة خريس لتكون الشخصية الثقافية لهذا العام.

وبدأت مراسم الافتتاح بكلمة أشار خلالها فتحي خليل البس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ورئيس المعرض، أن الدورة الحالية من معرض عمان للكتاب الدولي تعد ثمرة التعاون بين اتحاد الناشرين ووزارة الثقافة وأمانة عمان ووزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن مشاركة مصر كضيف شرف تضيف الكثير من التميز إلي هذه الدورة بمؤلفيها وكتابها، وتدعم تكريس التعاون وتعميق الخبرة والتبادل المشترك بين البلدين.

وقالت بسمة النسور وزيرة الثقافة الاردنية، إن مصر حاضنة كافة فنون الإبداع والحضارة والثقافة علي مر العصور، ومشاركتها كضيف شرف يأتي تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية بيننا، ووصفت معرض عمان بالكرنفال الثقافي المتميز نظراً لتعدد برامجه ونشاطاته التي تؤسس لنهضة انسانية ورؤى حضارية.

وأكدت النسور أن وزارة الثقافة تدرك الأهمية الكبري لدعم المبدعين و التعريف بهم، فقد قامت بمشاركة بجناح عنهم وعرض أعمالهم بسعر زهيد، حتي تكون القراءة والكتابة هي غذاء الروح يومياً، مما يسهم في محاربة الإرهاب والأفكار الظلامية.

وقال رئيس الهيئة المصرية للكتاب، هيثم الحاج: «في السنوات القليلة الماضية كانت مصر ضيف شرف للعديد من معارض الكتب منها البحرين، والجزائر، وبوركينافاسو، والمغرب، وأخيراً دعوة معرض الأردن للكتاب، حيث وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم بتوفير كل الدعم للمشاركة في هذه الدورة بما يليق باسم ومكانة مصر والأردن معاً، وتكون أيضاً نقطة انطلاق جديدة في العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين، المتمثلة في خط الدفاع الأول عن الهوية العربية.

ومن جانبه، قال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، إن حضور القدس في الفعل الثقافي العربي يعني في فلسطين أن المشروع الاستعماري القائم على وطننا يفشل كل يوم، أمام إرادة حقيقية تواجه سياسة الاحتلال بالاصرار علي عروبة القدس وعراقتها، مشيراً إلى أن حضور فلسطين علي خارطة الفعاليات الثقافية تسلح أبنائها دوما بالأمل رغم الاسلاك الشائكة و الحصار المستمر الذي يحاول شطب الهوية العربية من أرض فلسطين، مؤكداً أن مشاركتهم في معرض عمان الدولي للكتاب، ستمحو كل سياسات الاحتلال يوماً بعد يوم؛ لأنها تخالف كل الاعراف الأخلاقية والإنسانية.

ثم قام الحضور بجوله تفقدية في أجنحة المعرض بدأت بالجناح المصري الذي تميز بتصميمه ومحتواه، والذي لاقى إشادة من الوزراء والسفراء والناشرين، مؤكدين أن مصر استردت عافيتها وريادتها الثقافية، كما حرصوا على اقتناء بعض عناوين الكتب المصرية من بين ما يقرب من 1000 عنوان في مجالات الجغرافيا، والتاريخ، العلوم الإجتماعية، العلوم البحتة، العلوم التطبيقية، الفلسفة وعلم النفس، الأدب، المعارف العامة، التراجم، الديانات، اللغات، الفنون، أدب الطفل والموسيقى، من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، إضافة إلى دار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.

وشهد الافتتاح عدداً من سفراء الدول العربية بالمملكة الأردنية وأعضاء الوفد المصري المتمثل في الكاتب محمد سلماوي، وهيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهشام عزمي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، وسعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة.