ضبط 240 طربة من مخدر الحشيش و10 كيلو بانجو بـ4 محافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 240 طربة من مخدر الحشيش و10 كيلوجرامات بانجو و16 ألف قرص مخدر خلال 24 ساعة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة اللواء مجدي السمري، بالاشترك مع مديريات أمن "الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط"، شنت عدة حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.

أسفرت جهود تلك لحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال 24 ساعة عن ضبط تشكيل عصابي متهم بالإتجار في المواد المخدرة وهم: "أحمد.ح.ح" مواليد 1988، سبق اتهامه في قضية "سلاح دون ترخيص"، و"محمد.ف.ع" مواليد 1991، سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، و"علي.ع.أ" مواليد 1993، و"نادر.ن.أ" مواليد 1984، مقيمون بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، أثناء تواجدهم بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي، مُستقلين السيارة رقم 70719 ملاكي السويس، وبحوزتهم 240 طربة من مخدر الحشيش، وزنها 24 كيلوجراما، ومبلغ مالي و8 هواتف محمولة.

كما تم ضبط "أسامة.ر.م" مواليد 1990، مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، وبحوزته 4 آلاف قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، و"نصيف.ن.ن" مواليد 1992 مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا، أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة ديرمواس، وبحوزته 4 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنها 10 كيلوجرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط كلٍ "علي.ع.ح"، 28 عاما، و"أدهم.م.م"، 20 عاما، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "سلاح ناري"، مقيمان بمحافظة قنا، أثناء تواجدهما بمدينة أسيوط الجديدة، وبحوزتهما 12 ألف قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.