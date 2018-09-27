علق النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: «من المهم أن تتواجد مصر في المحافل الدولية بصورة مستمرة، لإظهار الجوانب الإيجابية التي تحسنت على مستوى الاقتصاد القومي».

وأضاف «الجوهري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بيوتنا»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الدولة المصرية انتهت مؤخرًا من حزمة إجراءات وقوانين اقتصادية، لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، مثل قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية.

وتابع: «هناك عدة عوامل حسنت من المناخ الاستثماري في مصر، بعد أن كان يعاني المستثمر في مصر سابقًا، من عدم وجود آليات وتشريعات، إلى جانب المشكلات التي كانت يعاني منها في المحليات».

وأردف، أن الحكومة قد اتجهت إلى الاستثمار في الأسواق العقارية، لإيجاد المزيد من فرص العمل، للحد من البطالة، مستطردًا أن حد البطالة انخفض هذا العام إلى 10.6% بعد أن كان 13.8%.