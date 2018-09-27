توافد منتخبات الكاراتيه على القاهرة للمشاركة في البطولة العربية

يستقبل محمد الدهراوي، رئيس اتحاد الكاراتية ونائب رئيس الاتحاد العربي، اليوم الخميس، في مطار القاهرة الدولي، بعض مسئولي الاتحاد العربي، وذلك لحضور حفل افتتاح فعاليات البطولة العربية للكاراتية رقم 12 للرجال والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن تقام على ملعب الصالة المغطاة رقم 2، بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولي، السبت المقبل.

ويشارك في البطولة، عشرة منتخبات عربية، ويأتي في مقدمة الشخصيات التي تصل اليوم، ناصر الأرزقي رئيس الاتحاد الإماراتي ونائب رئيس الاتحاد الدولى، وفخر الدين عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، ونائب رئيس الاتحاد العربي، والإماراتي حميد شميس محمد أمين عام الاتحاد العربي، ومختار حميد سيف رئيس الاتحاد اليمني.

ويصطحب «الدهراوي» ضيوفه حتى فندق الإقامة القريب من مطار القاهرة الدولي، كما يصل اليوم منتخب السعودية والإمارات للمشاركة في البطولة.

ووصل القاهرة أمس كلاً من الدكتور إبراهيم بن محمد القناص رئيس الاتحادين السعودي، والعربي للكاراتية، والدكتور عادل عيدان رئيس الاتحاد العراقي، ونائب رئيس الاتحاد العربي، وجمال فرح أرحمو رئيس الاتحاد الليبي، ونائب رئيس الاتحاد العربي، والإماراتي محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد العربي، والإماراتي محمد على حبروك المدير المالي للاتحاد العربي، وذلك لحضور منافسات البطولة العربية.

كما وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، المنتخب السوداني، الذي يصل القاهرة على جزئين، بري وبحري.