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ميركل ترحب بفوز ألمانيا بحق استضافة يورو 2024

د ب أ
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 9:10 م | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 9:10 م

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتصويت الاتحاد الأوروبي(يويفا) لصالح الملف الألماني اليوم الخميس ،والذي منح بلادها حق استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 .

وفازت ألمانيا اليوم بحق استضافة البطولة بعد التفوق على الملف التركي المنافس لتكون المرة الثانية التي تستضيف فيها ألمانيا البطولة الأوروبية بعدما نظمت نسخة 1988 .

وقالت ميركل إن بلادها ستكون مضيفا "رائعا" لهذه النسخة من البطولة الأوروبية.

وأوضحت ، في مناسبة إعلامية بمدينة أوجسبورج اليوم ، : "أثق للغاية في أن ألمانيا ستكون مضيفا رائعا تماما".


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