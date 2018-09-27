ميركل ترحب بفوز ألمانيا بحق استضافة يورو 2024

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتصويت الاتحاد الأوروبي(يويفا) لصالح الملف الألماني اليوم الخميس ،والذي منح بلادها حق استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 .
وفازت ألمانيا اليوم بحق استضافة البطولة بعد التفوق على الملف التركي المنافس لتكون المرة الثانية التي تستضيف فيها ألمانيا البطولة الأوروبية بعدما نظمت نسخة 1988 .
وقالت ميركل إن بلادها ستكون مضيفا "رائعا" لهذه النسخة من البطولة الأوروبية.
وأوضحت ، في مناسبة إعلامية بمدينة أوجسبورج اليوم ، : "أثق للغاية في أن ألمانيا ستكون مضيفا رائعا تماما".