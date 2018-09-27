ميركل ترحب بفوز ألمانيا بحق استضافة يورو 2024

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رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتصويت الاتحاد الأوروبي(يويفا) لصالح الملف الألماني اليوم الخميس ،والذي منح بلادها حق استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 .

وفازت ألمانيا اليوم بحق استضافة البطولة بعد التفوق على الملف التركي المنافس لتكون المرة الثانية التي تستضيف فيها ألمانيا البطولة الأوروبية بعدما نظمت نسخة 1988 .

وقالت ميركل إن بلادها ستكون مضيفا "رائعا" لهذه النسخة من البطولة الأوروبية.

وأوضحت ، في مناسبة إعلامية بمدينة أوجسبورج اليوم ، : "أثق للغاية في أن ألمانيا ستكون مضيفا رائعا تماما".