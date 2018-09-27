أبو الغيط يشكر وزير خارجية باراجواي لموقف بلاده الداعم لفلسطين

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشكر لوزير خارجية باراجواي لويس ألبرتو كاستيليوني على الموقف الأخير لحكومة بلاده بعدم المضي قدما في نقل سفارة باراجواي من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع وزير خارجية باراجواي، في إطار المقابلات الثنائية المكثفة التي يجريها الأمين العام للجامعة العربية على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للبيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الخميس.

وقال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية - في البيان - إن "أبو الغيط" أشار - خلال اللقاء - إلى أن هذه الخطوة يثمنها الجانب العربي، وينظر إليها على أنها دليل حي على حرص باراجواي على مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة لكونها تعبيرا عن الاهتمام الذي توليه باراجواي بالحفاظ على علاقتها الودية مع العالم العربي، وهو الأمر الذي ينظر إليه الجانب العربي بالمثل، مع تطلعه لاستمرار المواقف الباراجوانية الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف عفيفي أن أبوالغيط وجه دعوة لوزير خارجية باراجواي لزيارة مقر الجامعة العربية بالقاهرة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً جيدة للغاية للارتقاء بمستوى العلاقات بين الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها من ناحية وباراجواي من ناحية أخرى في مستويات مختلفة، وهو ما أمّن عليه الوزير الباراجواني، مؤكداً الاهتمام الكبير لحكومة بلاده بتطوير علاقاتها مع العالم العربي، خاصة مع تواجد جالية عربية كبيرة في باراجواي تلعب دوراً محورياً في العديد من المجالات.