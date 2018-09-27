كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ردها على وصف وزارة التضامن الاجتماعي بأنها «وزارة الفقراء»، قائلة: «في حديث للرسول فيما معناه أن خدمة الفقراء شرف».

وأضافت «والي»، خلال لقائها مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أنه لذلك فهذا الوصف لا يسبب لها الإزعاج، لأن الوزارة تخدم المجتمع المصري بكل فئاته، بما فيهم المسنين وذوي الإعاقة، والأطفال، والمرأة المعنفة لتمكينها اقتصاديًا.

وتابعت: «الوزارة تخدم المصريات والمصريين، في مجالات كثيرة جدًا وتقدم لها الرعاية والحماية والتنمية، ولا يزعجني أن أخدم الفئات الأولى بالرعاية، أو الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع».

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية ستقوم، غدًا الخميس، بتقديم درع تقدير لوزارة التضامن في مصر، باعتبارها إحدى الوزارات على مستوى العالم، من غير وزارات الصحة، التي لها إسهامات كبيرة في الحد من العدوى، وحماية المواطنين من الأمراض.

وأردفت أن الوزارة حريصة على العمل في البرامج التي تطلقها، على تدعيم عنصر الصحة، لأنها مكون مهم لبناء الإنسان، للحد من الفقر، مستطردة: «تم ترشيحنا لهذا التكريم من مجموعة مشتركة من منظمات الأمم المتحدة المختلفة بسبب عملنا في مجال مكافحة الإدمان والتعاطي».