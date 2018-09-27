أبو الغيط: على إيران أن تغير من منهجها تجاه قضايا المنطقة العربية

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن الأزمة السورية امتدت حوالي 7 سنوات حتى الآن، فقدت خلالها الدولة السورية الكثير من الأراضي، حتى تدخل الجانب الروسي، لإعادة التوازن إلى الأوضاع، مشيرًا إلى رفض الجامعة العربية للتدخلات الإيرانية في الأزمة السورية.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال تصريحاته لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن التدخلات الإيرانية اتخذت عدة أشكال، منها الدعم الذي تقدمه للجماعات الحوثية في اليمن، وهو أمر مرفوض عربيًا ودوليًا، هذا إلى جانب السعي الإيراني للامتداد حتى البحر الأبيض المتوسط، موضحًا أن إيران متواجدة في لبنان وسوريا وكذلك العراق، بشكل واضح.

وبالنسبة للتدخل في سوريا ذكر أن الإيرانيين يزعمون أن السلطة السورية هي التي تطلب تواجدهم على الأرض، متابعًا: «وإيران عليها أن تغير من مناهجها، لأنها في الآونة الأخيرة كانت تتحرك بشكل يحقق لها نفوذًا على الأراضي العربية».

وأوضح أن الأراضي العربية لها قدسيتها، لذلك ينبغي على الجانب الإيراني التعهد بعدم التدخل في سيادة الدول العربية، بالتدخل في القضايا العربية، بالنهج الذي ينتهجونه حاليًا.

واستطرد أن الأمريكيين سمحوا لإيران باستعادة الكثير من الأموال المجمدة بعد 2015، الأمر الذي ساعدهم على المزيد من الانتشار في الأراضي العربية، مردفًا: «الأداء الإيراني في العقود الأخيرة سوف يكشف عن الرغبة الإيرانية في استمرار الانتشار على الأرض».



