سان جيرمان يحقق انطلاقة تاريخية بالدوري الفرنسي

واصل باريس سان جيرمان انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الفرنسي، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على ضيفه ريمس اليوم الأربعاء في المرحلة السابعة للبطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ليون على مضيفه ديجون 3 / صفر، ومارسيليا على ضيفه ستراسبورج 3 / 2، وبوردو على ضيفه ليل 1 / صفر، واميان على ضيفه رين 2 / 1، فيما تعادل جانجون مع مضيفه نيم بدون أهداف، وكان مع ضيفه مونبيلييه 2 / 2.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 21 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، فيما توقف رصيد عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وبادر ريمس بتسجيل هدف مبكر عن طريق إجزافيه شافاليرين، قبل أن ينتفض سان جيرمان ويرد بأربعة أهداف، حيث أدرك إدينسون كافاني التعادل سريعا لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف النجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

وعاد كافاني للتسجيل مرة أخرى مسجلا الهدف الثالث لسان جيرمان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 44، وأحرز توماس مونييه الهدف الرابع في الدقيقة 55.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها سان جيرمان بأول سبعة مباريات في البطولة.

وارتقى ليون لوصافة المسابقة، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه ديجون في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد ليون، الذي حقق انتصاره الرابع في المسابقة والثاني على التوالي، إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ديجون، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة، عند عشر نقاط في المركز التاسع.

وأحرز موسى ديمبيلي الهدفين الأول والثاني لليون في الدقيقتين 16 و19، فيما تكفل مارتن تيرييه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 35.

اضطر الفريقان لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لوكاس توزار لاعب ليون وإينزو لويوديتش لاعب ديجون في الدقيقتين 66 و90 لحصولهما على الإنذار الثاني.

واقتنص مارسيليا فوزا ثمينا 3 / 2 من ضيفه ستراسبورج على ملعب (فيلدروم).

رفع مارسيليا رصيده 13 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق هدف وحيد فقط عن ليون، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

بادر كيني لالا بالتسجيل لستراسبورج في الدقيقة 26، لكن ديميتري باييه أدرك التعادل لمارسيليا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، فيما أضاف مورجان ساسون الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم مارسيليا 2 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز نونو دا كوستا هدف التعادل لستراسبورج في الدقيقة 89، مستغلا معاناة مارسيليا من النقص العددي عقب طرد لاعبه جوردان أمافي في الدقيقة 52.

لكن فرحة الضيوف بالتعادل لم تدم طويلا، بعدما أحرز فاليري جيرمان هدف الفوز القاتل لمارسيليا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.