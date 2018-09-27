صراع التربيطات سيد الموقف في انتخابات «صحفيين الإسكندرية»

ما بين الزيارات الميدانية، والاتصالات الهاتفية، ووضع البرامج الانتخابية على مجموعة «فيسبوك» التابعة لنقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، لاحت في الأفق حالة من صراع التربيطات - ما بين المؤسسية والمعارف الشخصية والارتكاز على أعمال الفترات الماضية والوعود المستقبلية - لاجتذاب أصوات الناخبين.

ويأتي ذلك قبل بضعة أيام من عملية الاقتراع في صندوقي الانتخابات، المقرر إجرائها 2 أكتوبر المقبل؛ لاختيار «رئيس للنقابة من بين 3 متنافسين، واختيار 3 مرشحين لنصف عضوية مجلس النقابة الفرعية من بين 8 متنافسين، الشروق حاولت الوقوف على مرتكزات المرشحين خلال سباقهم الانتخابي في التقرير التالي.

رزق الطرابيشي، الصحفي بالوفد والنقيب المُسيير للأعمال النقابة حاليًا، يستند في إعادة ترشحه على ما قدمه من خدمات اجتماعية ومهنية للصحفيين خلال العامين الماضيين، حيث يقول «فتحت وأعضاء المجلس كل أندية الإسكندرية أمام الزملاء وأسرهم، وتمكنا من تشغيل الأسانسير المُعطل منذ 50 عامًا، وأعدنا تأهيل البنية التحتية للنقابة المُهملة منذ 15 عامًا، وتم الحصول على 34 شقة سكنية للزملاء الصحفيين جاري تسليمها لهم الشهر المُقبل، فضلا عن عقد عدة ورش عمل بالتنسيق مع نقابة القاهرة لتطوير أداء الصحفيين في شتى تخصصات المهنة.

وأضاف «الطرابيشي» جارِ عقد بروتوكول مع مستشفيات جامعة الإسكندرية، لعلاج الصحفيين وأسرهم ضمن مشروع العلاج النقابة، ومُرتقب وضع حجر الأساس لإنشاء النادي البحري أواخر شهر ديسمبر القادم بحضور النقيب العام، والمحافظ، وتم الحصول على موافقة من رئيس مجلس الوزراء بتخصيص شقق إسكان اجتماعي ببرج العرب للصحفيين - سيتم الإعلان عنه قريبًا، والاتفاق مع محافظ الإسكندرية الجديد على بحث تخصيص قطعة أرض في منطقة سموحة للبناء عليها للصحفيين.

هويدا فتحي الصحفية بأخبار اليوم، والنقيب السابق، تستند في إعادة ترشحها لمنصب النقيب على برنامج انتخابي يتضمن «بدء تنفيذ مشروع أرض النادي البحري؛ خاصة بعد أن تمكنت خلال مده عملي كنقيب سابق من تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى برفع القياسات الهندسية وعمل ماكيت لمشروع النادي، تكلف ما يقرب من 250 ألف جنيه، وبخصوص الديون على أرض النادي سيتم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق بإسقاط الضرائب والغرامات المترتبة عليها لصالح محافظة الإسكندرية، وتقسيط باقي المبلغ على 10 سنوات».

وأردفت المُرشحة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الموقع الإليكتروني الخاص بصحفيي الإسكندرية، وخاصة بعد نجاح التفاوض مع الجهات الداعمة، وتقديم مسودة المشروع إلى النقابة العامة للحصول على الموافقة، فضلًا عن الخدمات المهنية والاجتماعية والصحية التي من شأنها النهوض بالأسرة الصحفية.

محمد محمود الصحفي بالجمهورية وعضو المجلس المُسير للأعمال النقابة حاليًا، استند في ترشحه لمنصب النقيب على «استهداف عمل موقع اليكتروني للصحفيين أصحاب الصحف المتعثرة، والمحالين للمعاش، وإنشاء صندوق طوارئ، وعقد اجتماع شهري والقيام بجولات ميدانيه تضم أعضاء النقابة والمسئولين بالدولة لزيادة ترابطهم والقضاء على ظاهرة منتحلي الصفة، وكذلك الاتفاق مع رؤساء مجلس إدارات الأندية الاجتماعية؛ لعودة العضوية «عامله بخصم، أو شرفية لكل الأعضاء».

وأشار «محمود» إلى عقد بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري؛ لاستخراج «فيزا كارد» مجانية للصحفيين، ومنحهم قروض مُيسرة، والاتفاق على جدولة الديون المتعثرة، كما تم الاتفاق المبدئي مع مسئولي البنك الأهلي لتمويل أرض النادي البحري وذلك بعد عمل دراسة جدوى لسداد المديونية، وجار التنسيق مع النقيب العام في القاهرة لعرض الأمر على مجلس النقابة العامة بمجرد عودته من السفر».