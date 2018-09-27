«القاهرة»: تكثيف «الشرطة» ببؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية

وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، برفع الإشغالات وإغلاق المقاهي والمحلات المخالفة بتكثيف الحملات اليومية على مدار اليوم صباحًا ومساءً؛ لإحكام القانون وفرض الانضباط على شوارع القاهرة، بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات -خلال يوم واحد أمس الأربعاء- عن تنفيذ 630 إزالة إدارية، وتحرير 106 محاضر إشغال طريق، و46 محضر إدارة بدون ترخيص، كذلك تحرير 23 محضر تلوث بيئي، و33 محضرا ضد باعة متجولين، بالإضافة إلى رفع العديد من عربات اليد وعربات الفول ولافتات إعلانية غير مرخصة.

وأضاف المحافظ أنه تم مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، مع فتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعًا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.

ولفت المحافظ إلى مواصلة شرطة المرافق، بالتعاون مع أجهزة الأحياء بالأربع مناطق، شن حملاتها الميدانية المكبرة لحين تحقيق أهدافها كاملة في انتشار التواجد الأمني والانضباط والنظام بالشارع القاهري وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة ككل.

وأشار مدير شرطة مرافق القاهرة اللواء هشام أبو النصر، إلى أنه تم تكثيف التواجد الشرطي لمواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع من خلال تفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظا على أرواحهم.