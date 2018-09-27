اغتيال ملكة جمال العراق السابقة على يد مسلحين

اغتيلت تارة فارس، وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، اليوم الخميس، في قلب العاصمة العراقية بغداد، بعد هجوم مسلح استهدفها بالخصوص.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن وزارة الصحة العراقية، أعلنت أن «تارا» قتلت بـ3 طلقات نارية، وعندما وصلت للمستشفى كانت فارقت الحياة.

وصيفة ملكة الجمال، من أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعادة ما تثير الجدل في المجتمع العراقي، بسبب جرأتها على حسابها الخاص إنستجرام.

يذكر أن ملكة الجمال الراحلة، عاشت متنقلة ما بين العراق وتركيا، وكانت مؤخرًا في الإمارات العربية، وهي من مواليد عام 1996، وقد فازت سابقًا بلقبي ملكة جمال بغداد، ووصيفة ملكة جمال العراق، وتعد وجهًا إعلاميًا مشهورًا، بسبب مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى عملها كوجهًا دعائيًا لإحدى العلامات التجارية.