بعد انتشار الفيديو المعروف إعلاميًا بـ«الطفل الباكي»، والذي ظهر فيه أحد الطلاب بالصف الأول الابتدائي باكيًا يطلب النوم لمدة ربع ساعة فقط، قالت السيدة آمال طعيمة، شقيقة المُعلم الذي صوّر الفيديو، إن شقيقها «مُربي أجيال»، وصوّر الطفل أثناء بكائه ونشر الفيديو لحث وزير التربية والتعليم على تخفيض ساعات الدراسة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي بفضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن شقيقها لم يكن يقصد أي أذى للطفل الباكي، متابعة: «شقيقي كان يحاول تهدئة الطفل، وسُمعته حسنة في حي شبرا وفي مدرسته، وهو لم يقصد سوى كل خير».

ومن جانبه، أبدى والد الطفل الباكي، رفضه لتصريحات شقيقة المُعلم مُصوّر الفيديو، قائلا: «إذا كان حريص على الطفل فعلا، كان يطبطب عليه بدل ما يصوّره، وأنا مسامح في حقي حتى الآن، لكن لازم يحصل تحقيق في الواقعة».

يذكر أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، نشر أمس بيانا يدين فيه تصوير الطفل باكيًا، معتبرين ذلك أمر لا يتناسب مع قانون الطفل، ويعرضه للتنمر، وفقًا لما جاء بالبيان.

أما وزارة التعليم، فتعهدت بفتح تحقيق رسمي عن الواقعة، خاصة مع وجود تعليمات مسبقة بعدم استخدام التليفون المحمول في المدارس، وعدم جواز تصوير أي طفل أثناء اليوم الدراسي.