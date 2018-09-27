في البداية كان «البحث عن المفتاح»، ثم «الموعد الذي نسيه»، وفيما بعد كانت «العودة للمنزل صعبة»، وأصبح أطفاله غرباء بالنسبة له.. «العته» يجعل الناس يغوصون في النسيان؛ حيث إن بعض المصابين به يتركون منازلهم مدبرين؛ وذلك لأن منازلهم نفسها أصبحت فجأة «غريبة عليهم».

ونظرا لحاجة المرضى للتحرك، أقامت بعض بيوت المسنين محطة حافلات «وهمية» ينتظر فيها المقيمون في هذه البيوت دون أن تتوقف عندها حافلة واحدة.

وهناك تزايد في عدد بيوت المسنين التي بحدائقها طرق دائرية تنتهي من حيث بدأت مما «يجعل التيه مستحيلا». ولكن هذه الطرق تساعد المصابين على إشباع حاجتهم القوية للتحرك دون التعرض للخطر.

وبعد أن كانت جهود المعنيين تتركز في الماضي على البحث عن طرق علاجية جديدة وكانوا يأملون في تطوير تطعيم ضد أمراض العته، فإن القائمين على رعاية المصابين والأطباء والمهندسين المعماريين يجتهدون منذ بضع سنوات في الاستجابة للتراجع المستمر في القدرات العقلية لهؤلاء المصابين من خلال تصميمات الأبنية والغرف التي يعيش بها هؤلاء المرضى.

عن ذلك تقول بيرجيت ديتس، رئيسة المعهد البافاري للهندسة المعمارية التي تراعي مرضى الشيخوخة والعته: «إذا لم يعد الإنسان قادرا على التكيف مع البيئة، فعلى البيئة أن تتكيف مع الإنسان».

ونشرت «ديتس» كتابا عن هذا الموضوع، الجمعة الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.

وبحسب مؤلفة الكتاب، فإنه من الممكن أن يساعد الضوء والألوان والروائح والأصوات والرسوم في دعم هؤلاء المرضى: «يمكن لهذه العناصر أن تساعد هؤلاء المرضى في تطوير نوع من الخريطة الشخصية للمدينة في ذهنهم، وفي التعرف على منزلهم أو غرفتهم وفي الوصول لدورة المياه»، مضيفة: «فإذا كانت هناك مثلا مرآة مقابلة لباب الحمام فربما اعتقد أحد المصابين بالعته عندما يرى نفسه فيها أن الحمام مشغول، هنا يمكن أن يكون تغيير مكان المرآة مفيدا.. أحيانا تكون أمورا بسيطة».

ويعاني أكثر من 1.6 مليون شخص في ألمانيا من «العته»، ثلثاهم مصابون بالزهايمر.

وفي ظل التزايد المستمر في متوسط الأعمار بألمانيا، فمن المتوقع أن يصل عدد مرضى العته إلى 3 ملايين مريض بحلول عام 2050. ولايزال هذا المرض مستعصيا على المداواة حتى الآن.

وقامت يانينه ديل شميد، رئيسة قسم استقبال مرضى العته في مستشفى الطب النفسي والأمراض النفسية التابع لجامعة ميونخ للعلوم التطبيقية، بالتعاون مع المهندسة «ديتس»، بتجربة أشياء مختلفة لتوفير المزيد من الأمن والقدرة على تحديد الجهات.

فمثلا جربت كل من «شميد» و«ديتس» أن يكون لون أرضية المستشفى رماديا فاتحا أو رماديا تتخلله خطوط عرضية سوداء، فوجدتا أن المرضى ينظرون لهذه الخطوط على أنها سلالم درج، بل ورآها بعضهم بابا سريا على الأرض يمكن أن يسقط فيه، خاصة عند تقدم المرض.

وأوضحت ديل شميد: «ثم يصبح من الصعب مشاركة المرضى تصورهم عن عالمهم المرضى للعالم، فنحن لا نعرف الكثير عن هذا العالم، هذا هو جوهر المرض.. الناس لا يستطيعون إخبارنا بالمزيد من عالمهم ونحن لا نستطيع سوى المراقبة الدقيقة».

يمكن أن تساعد أجهزة الكشف عن الحركة والخطوط المضيئة في هداية مرضى العته للطريق الصحيح وتساعد العلامات الملونة في التعرف بشكل أفضل على مفاتيح الضوء وأحواض الغسيل ووجه قاعدة الحمام والأطباق.

وتساعد الملاحظات المكتوبة أو الصور على خزانات الملابس في العثور على المتعلقات، ومن الممكن أن تساعد الأجهزة ذاتية الإغلاق في درء مخاطر «وستكون الخطوة التالية هي النظر في مدى إمكانية مساهمة الرقمنة وتطبيقات الهواتف الذكية في مساعدة هؤلاء»، حسبما قالت ديل شميد.

وتقول «ديتس» إن هذه الجهود ترمي لإلقاء نظرة على هذا العالم الذي يزداد تفككا إلى أجزاء صغيرة، عالم مرضى العته.

فعلى سبيل المثال، عندما يرى المرضى الأشكال السوداء التي على الأرضية على أنها ثقوب فإن ذلك ربما كان يعني أن علينا أن نتجنب تلوين أغطية بالوعات مياه الصرف الصحي باللون الأسود.

إن من يشاهد صورة أبيض وأسود لموقف ما سيدرك بسهولة أين يمكن أن تنشأ المشكلة، فالخطوط البيضاء مثلا، تلك التي تساعد ضعاف البصر في معرفة طريقهم، يمكن أن يراها مرضى العته على أنها حجر عثرة أمامهم لأنهم يرون فيها درجة سلم «لذلك فلابد أن نستحضر الأغراض المتباينة للأشياء المختلفة لنصل للتقديرات الصحيحة عند التخطيط».

كان ألويس ألتسهايمر «الزهايمر» هو أول من تعرف قبل أكثر من 100 عام على هذا المرض الذي يصيب المخ، والذي سمي فيما بعد باسمه، حيث وضع فقدان أوجوسته ديتر البالغة من العمر 51 عاما الأطباء أمام لغز محير. وسجل التاريخ الحوار الذي أجراه الطبيب «ألتسهايمر» مع هذه المرأة، وكان الحوار على النحو التالي:

- ألتسهايمر: «ما اسمك؟».

• المريضة: «أوجوسته» (اسم العائلة؟).

• المريضة «أوجوسته».

- ألتسهامير: «ما اسم زوجك؟».

• المريضة: «أعتقد أوجوسته».

وبعد وفاة هذه المرأة تبين للطيب «ألتسهامير» أن مخها فقد عددا هائلا من الخلايا ويعاني من تراكمات بروتينية غير معتادة وهي التي تعتبر السبب الرئيسي في مرض الزهايمر، حيث تتسبب هذه البروتينات على سبيل المثال في تدمير خلايا عصبية والتهابات بالمخ؛ مما يؤدي إلى إعاقة نقل الإشارات العصبية بين الخلايا العصبية.

إلى أي مدى يمكن للقائمين على رعاية مرضى العته الذهاب في التعامل معهم للحفاظ عليهم؟

هل يجوز لمؤسسات رعاية مرضى العته مثلا استخدام أنظمة لإغلاق الأبواب في وجوهم تلقائيا بمجرد اقتراب هؤلاء المرضى منهم؟

هل تنتهك المحطات الوهمية للحافلات كرامة هؤلاء المرضى؟ هل تكون قرى العته كما هو الحال في بلدة سفندبورج الدنماركية، وبلدة دي هوجيويك الهولندية، والقرية الألمانية القريبة من مدينة دي هاملن حلا لهؤلاء المرضى؟