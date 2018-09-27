القناة التليفزيونية للأمم المتحدة تجري حوارا مع «أبو الغيط»

أجرت القناة التليفزيونية لمنظمة الأمم المتحدة "UN TV" لقاءً اُذيع على الهواء وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان صادر عن الجامعة صباح اليوم الخميس، إن "أبو الغيط" استعرض خلال اللقاء، الخطوط العريضة لمواقف جامعة الدول العربية تجاه عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الرأي العام خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى عرض رؤيته تجاه أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة.

وذكر "عفيفي"، أن "أبو الغيط" تفقد في هذا الإطار غرفة التواصل الاجتماعي للأمم المتحدة، فقد حرص على الإشادة بالجهد المتميز الذي يقوم به الشباب القائمون عليها في التعريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالعمل الهام الذي يجري في المنظمة في المجالات المختلفة.

وسجل الأمين العام للجامعة العربية، بهذه المناسبة توقيعه في السجل المفتوح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لكبار الشخصيات التي تزور الأمم المتحدة.