أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقي رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن أنه سيتم قطع المياه بالمدينة لمدة 8 ساعات، ابتداءً من الساعة 6 صباح غد الجمعة حتى الساعة 2 ظهر نفس اليوم.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان صحفي اليوم، أن انقطاع المياه يأتي نظرًا لقيام شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن مأخذ المياه بمدينة العاشر من رمضان، مما يؤدي إلى توقف تشغيل مأخذ المياة لمحطات الروافع والتنقية، وبالتالي قطع تغذية المياه بمدينة بدر، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة بموزع الاستبدال بمحطات مدينة بدر.

وأهاب «الدسوقي» بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن «15100»، الخاص بالمدن الجديدة.