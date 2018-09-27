«الآثار»: افتتاح مسجد إنجي هانم بالإسكندرية للجمهور غدًا

يفتتح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، جمال مصطفى، واللواء هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، غدًا الجمعة، مسجد إنجي هانم، بشارع ترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

وأوضح «مصطفى»، أن وزارة الأثار بدأت مشروع «درء الخطورة» وترميم مسجد «انجي هانم» في مارس 2018، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومنطقة آثار الإسكندرية ووجه بحري، وذلك بتبرع أحد أبناء محافظة الإسكندرية لتحمل كافة التكاليف الخاصة بأعمال ترميم المسجد.

وأضاف، أن المسجد كان يعاني من سوء حالته المعمارية والإنشائية، نتيجة العوامل الجوية المحيطة به، وتسرب مياه الأمطار والأتربة من سقف المسجد، وكان في حاجه ضرورية والعاجلة للترميم.

ويذكر أن، مسجد إنجي هانم يقع بشارع ترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وقد أمرت بإنشائه إنجي حرم وإلى مصر «محمد سعيد باشا».