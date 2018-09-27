«بومبيو» يحث مجلس الأمن على مواصلة فرض العقوبات على كوريا الشمالية

حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المجتمع الدولي على مواصلة فرض العقوبات على كوريا الشمالية حتى توقف برنامجها النووي.

وأعلن بومبيو، في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، أنه سيتوجه إلى بيونج يانج الأربعاء؛ لإجراء محادثات نزع السلاح النووي ولوضع اللمسات الأخيرة على قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال بومبيو، أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا "لا يمكن للعالم القبول بكوريا الشمالية المسلحة نوويا".

واضاف بومبيو، "هذا ليس موقف الولايات المتحدة فحسب، بل هذا هو موقف العالم".

وأوضح، أن كوريا الشمالية انتهكت بالفعل الحد الأقصى من النفط المكرر، الذي حدده مجلس الأمن الدولي العام الماضي.

وتسمح القيود التي تفرضها الأمم المتحدة لبيونج يانج باستيراد 500 ألف برميل في السنة، لكن في الفترة بين يناير وسبتمبر، حصلت الدولة النووية نووية المارقة على حوالي 800 ألف برميل، وفقا لتقديرات الولايات المتحدة.