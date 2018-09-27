«البنك المركزي» يثبت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

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ثبت البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وأبقى البنك، على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 16.75% و17.75% على الترتيب.