أكد محافظ أسيوط جمال نور الدين، على رؤساء المراكز إزالة أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري بمراكز وقرى المحافظة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والعمل على حماية الرقعة الزراعية من التعديات، مضيفاً أن المحافظة تعمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية 2018/2019 الموضوعة مسبقاً في كافة القطاعات الخدمية طبقاً للمواعيد المحددة، لافتاً إلى أهمية رصف وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بالمراكز والقرى طبقاً للإمكانات المتاحة بالمحافظة والعمل على توفير الخدمات والمرافق الاساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس مركز ومدينة ديروط علاء عبد الجابر، إنه جاري استكمال أعمال الرصف في قرى المركز والمدينة حيث الخطة الاستثمارية الموضوعة 2018 /2019، موضحاً أنه تم البدء في أعمال الرصف بقرية الكودية طريق «الكودية/ العرقوب»، والتي تم اسناد التنفيذ لها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تم اعتماد 21مليون جنيه لأعمال الرصف للمدينة والقرى، مشيراً إلى تمهيد وتسوية عدد من الشوارع والطرق غير المرصوفة لتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية وتحسين الطرق الفرعية بين القرى وبعضها وبين القرى والمراكز التابعة لها.

وأضاف عبد الجابر أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديروط، تمكنت من إزالة 18حالة تعدي على أراض أملاك الدولة وطرح نهر، وأملاك الآثار على مساحة 80 فدان، خلال حملات مكبرة للوحدة المحلية للمركز بقرية الكودية، وبحضور مسئولي الإزالات والإدارة الزراعية والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي، وبالتنسيق مع مركز شرطة ديروط، وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، مؤكداً على استمرار رصد ومتابعة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وطرح النهر، في نطاق قرى المركز من خلال حملات دورية لإزالة أي تعديات في مهدها على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين دون تهاون أو تقاعس.