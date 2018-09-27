وجه حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، الشكر للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ لإصدار تعليماته بعلاج مذيعة نايل سينما نانسي إبراهيم في مستشفيات القوات المسلحة.

وأكد «الكنيسي» أن النقابة تتابع تطورات حالتها الصحية ولن تتوانى عن تقديم كل ما تستطيعه من سبل الدعم للزميلة نانسي إبراهيم، داعيا لها بالشفاء العاجل.

وكانت المذيعة قد تعرضت لحادث سير نتج عنه كسور في كاحل القدم، وكسر في الفقرة القطنية والترقوة اليمنى، وناشدت النقابة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالموافقة على علاج نانسي بأحد مستشفيات القوات المسلحة.