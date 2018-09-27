كلوب يوبخ شاكيري بسبب صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن سبب غضبه من لاعبه السويسيري شيردان شاكيري، عقب خروج الريدز من كأس الرابطة الإنجليزية على يد تشيلسي بالخسارة بنتيجة 2-1 على ملعب أنفيلد معقل "الريدز".

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار": " تحدثت مع شاكيري عن الركلة الحرة التي لعبها في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لقد كان صلاح خاليا من الرقابة بمفرده في الوقت الذي لعب الكرة في المكان الذي تجمع فيه كل اللاعبين".

وأضاف: "كان بإمكانه أن يضع صلاح في موقف واحد ضد واحد، في أخر لحظات المبارة، وبالطبع هذا ليس بالموقف السيء".

وتابع: "أردت أن يلعب شاكيري لصلاح الكرة لأنه كان في موقف أفضل بكثير من الذي قام به شاكيري بتمريره الكرة في الجهة المليئة باللاعبين".