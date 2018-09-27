بنوك استثمار تتوقع تثبيت «المركزى» سعر الفائدة فى اجتماع اليوم

توقعت 4 بنوك استثمار، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة للمرة الرابعة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية، الذى يعقد مساء اليوم الخميس، فى ثانى اجتماعات اللجنة خلال العام المالى الجديد، وبرر محللون توقعات التثبيت بسبب ارتفاع التضخم على الرغم من انخفاضه خلال الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى التقلبات فى الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر فى الاستثمار الأجنبى بأدوات الدين.

وعاود معدل التضخم السنوى الصعود مرة أخرى، حيث ارتفع خلال أغسطس الماضى، إلى 13.6%، مقابل 13% فى يوليو السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت البيانات أن معدل التضخم الشهرى استمر فى الارتفاع للشهر الثامن على التوالى، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث صعد بنسبة 1.7%.

ويستهدف البنك المركزى خفض معدل التضخم السنوى ليصل إلى 13% «قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%»، خلال الربع الأخير من العام الحالى على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.

وتوقعت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع اليوم، مضيفة أن الوضع العالمى لا يسمح بالخفض فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم رغم انحسارها خلال الفترة الماضية.

وشارك هانى فرحات، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، السويفى توقعاتها، لكنه لفت إلى احتمالية لجوء المركزى للتثبيت حتى نهاية العام للحفاظ على تنافسية مصر فى أدوات الدين.

وأرجعت علياء ممدوح محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «بلتون»، توقعها بتثبيت الفائدة اليوم لاحتواء معدلات التضخم، ولعدم خروج المزيد من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين فى ظل الضغط على الأسواق الناشئة.

فيما قال وائل زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة زيلا للأوراق المالية، إن المركزى لن يخفض أسعار الفائدة، بالرغم من تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد الكلى ومن أهمها التضخم.

وأضاف زيادة، أن تداعيات ما يحدث فى الأسواق الناشئة تضع ضغطا على أسعار الفائدة وسعر العملة بسبب إحجام المستثمرين الأجانب عن زيادة محافظ الاستثمار فى أدوات الدين المحلى مما يستدعى إبقاء الفائدة على سعرها ومراقبة التطورات فى الأسواق الناشئة.