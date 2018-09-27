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مدرب اتحاد جدة السعودي : كنا الأحق بالفوز أمام الوحدة

د ب أ
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 12:06 ص | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 12:06 ص

قال بندر باصريح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، إن فريقه كان يستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط خلال مباراته أمام الوحدة، مشيرا إلى أن القادم سيكون أفضل.

وحصد الاتحاد أول نقطة له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، بعد التعادل مع الوحدة بهدفين لمثلمها، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وقال باصريح، في تصريحات عقب نهاية المباراة، إن فريقه قدم مستويات رائعة، مقدما الشكر للاعبيه على أدائهم أمام الوحدة.

وأضاف :"كنا الأحق بالفوز والقادم سيكون أفضل، جميع اللاعبين قدموا الأداء المطلوب خلال المباراة".

واختتم تصريحاته قائلا :"اللاعب الجاهز سيشارك في المباريات، دون النظر لجنسيته سواء كان محترفا أو محليا".


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