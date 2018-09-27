وزيرة الهجرة تطلق مبادرة لدعم مستشفيات مصر الجامعية من المصريين بالخارج

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة لدعم مستشفيات مصر الجامعية من قبل المصريين بالخارج ممن تعلموا وتخرجوا من هذه الجامعات، من خلال تقديم أشكال الدعم المختلفة من دعم مادي وعيني وعلمي، في رسالة لرد الجميل لهذه المنشآت التعليمية التي دائمًا ما دعمت وساندت طلابها، حتى أصبحوا خيرة العقول في بلاد العالم المختلفة، ومنهم من أفاد البشرية من هذا العلم الذي تلقاه في جامعات مصر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها «مكرم» إلى المستشفي الميري بمدينة الإسكندرية، الخميس، بصحبة ميختار هيرابتيان، وزير شئون المغتربين الأرميني، وذلك للتعرف على طبيعة عمل المستشفى، وما تقدمه من خدمات، وتقديم الدعم لهذه المستشفى.

وأضافت «مكرم»، أن وزارة الهجرة ستدعم كل المستشفيات الجامعي، كما تروج لما تقدمه من خدمة للمرضى في كل جولات الوزيرة الخارجية، بالإضافة لدعوة علمائنا وخبرائنا بالخارج؛ لتقديم الدعم العلمي الذي يساعد هذه المستشفيات في تطوير الخدمة العلاجية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار احتفاء وزارة الهجرة بالجالية الأرمينية التي تعيش في مصر، في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتضمنت عددًا من الأحداث الثقافية والفنية، وكذلك زيارات لبعض الأماكن الدينية والتعليمية التي كانت بمثابة شاهد على إقامة الجالية الأرمينية في مصر، مثل بعض الكنائس والمدرسة الأرمينية في هليوبوليس، وبعض الأماكن في الإسكندرية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمنطقة خان الخليلي وأهرامات الجيزة.

كما نظمت الوزارة أمس، احتفالية في ضوء الدور التاريخي لمصر في احتضان الجاليات من مختلف دول العالم، مما يسهم في تعزيز التعاون وترسيخ أهمية الدبلوماسية الشعبية؛ لدعم جهود التنمية المشتركة بين مصر وأشقائها.