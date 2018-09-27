معلول: التركيز وشخصية الأهلي السر وراء الفوز الكبير على النجمة

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كشف التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي، عن أسباب الفوز الكبير الذي حققه المارد الأحمر أمام النجمة اللبناني بنتيجة 4-1، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «النجمة فريق جيد ويمتللك عناصر مميزة، ولكن التركيز وشخصية الأهلي القوية حسمت المباراة لصالحنا».

وأضاف: «كل المباريات مهمة، ونسعى للفوز في كل المواجهات التي نخوضها للحفاظ على سلسلة الانتصارات التي يعيشها الفريق».

وتابع«طوينا صفحة إفريقيا عقب الفوز على حوريا كوناري الغيني، الأهلي فريق كبير ونسعى للفوز بكل البطولات التي نشارك فيها، الآن نطوي صفحة البطولة العربية ونبدأ الاستعداد لمباراة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا».

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على النجمة اللبناني بأربعة أهداف لهدف واحد، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة العربية، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. (طال التفاصيل)