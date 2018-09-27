احتجاز مصرى فى السعودية بتهمة حيازة كتب ممنوعة

والدة المتهم: شخصين سلما لابني الكتب لايصالها لسعودي



طالبت أسرة مواطن يدعى أحمد وجدى عبدالله عبدالعال 30 عاما من مركز أجا بمحافظة الدقهلية والمقبوض عليه فى المملكة العربية السعودية بتهمة حيازة كتب ممنوعة من قبل الحكومة السعودية ــ وزارة الخارجية والرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإطلاق سراح نجلهم بعد احتجازه قرابة 20 يوما بعد أن طلب منه شخصان من قريته توصيل مجموعة من الكتب لشخص سعودى.

وقالت والدة المتهم ليلى الدسوقى، إن نجلها سافر للعمل بالسعودية برا منذ 25 يوما للعمل «مبلط»، وأنهم فوجئوا بأحد الأشخاص المسافرين معه يخبرهم بأنه تم القبض عليه فى ميناء ضبا، مطالبة بسرعة التدخل لإطلاق سراحة كونه العائل الوحيد لطفلته وزوجته ووالدته.

وأضاف خال المتهم حسام الدسوقى العربى، أن شخصين من قريتهم، ألقى القبض عليهما حاليا بعد بلاغ والدته بشأن الواقعة، طالبا المتهم بإيصال مجموعة من الكتب إلى مواطن سعودى، بحجة أنهما سيسافران بعد عدة أيام.

وأشار إلى أن نجل أخته ألقى القبض عليه فى ميناء ضبا السعودى وأنهم لا يعلمون عنه شيئا منذ القبض عليه، وأنه لا يعلم عناوين الكتب التى يحملها، مشددا على أنه سافر سعيا خلف «لقمة العيش»، وأنه قضى سنوات يعمل فى المملكة.