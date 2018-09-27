«الصناعات اليدوية» تستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 370 مليون دولار خلال 2019

تستهدف غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، زيادة صادراتها ضمن استراتيجية لتطوير القطاع بنسبة 100% لتصل إلى 370 مليون دولار خلال العام المقبل 2019، مقارنة بـ186 مليون دولار خلال عام 2017، بحسب تصريحات مسعد عمران رئيس الغرفة لـ«الشروق».



وقال عمران إن الغرفة تسعى مع المجلس التصديرى للحرف اليدوية لوضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتقليدية، ورفع كفاءة جودة المنتجات لزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلية والخارجية، مشيرا إلى أن اهتمام وزارة التجارة والصناعة بالقطاع يمثل ركيزة أساسية لإحداث تنمية حقيقية فيه.



وأضاف عمران خلال حفل إطلاق الغرفة مع التصديرى للصناعات اليدوية، أمس الأول الثلاثاء، الميثاق الجديد للتجارة العادلة، والذى يتزامن مع مرور 3 سنوات على إطلاق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030 فى العديد من عواصم العالم، أن مبيعات القطاع تراجعت خلال الفترة الماضية تأثرا بالزيادة الأخيرة فى اسعار الوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن الغرفة قامت خلال المرحلة الماضية بتوفير العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع عدد من البنوك ومؤسسات المجتمع المدنى لتدريب الحرفيين والارتقاء بإمكاناتهم وقدراتهم الفنية.



وقال رئيس الغرفة، إننا نسعى لزيادة صادرات شركات القطاع من خلال مبادرة حركة التجارة العادلة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لصغار المنتجين وتوفير المواد الخام وتطوير الإمكانيات.