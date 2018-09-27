«تنفيذي الإسكندرية»: استعدادات لمواجهة أي احتمالات طارئة خلال الشتاء

أناب عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، الخميس، في حضور الاجتماع الثالث لغرفة عمليات التعامل مع الأمطار؛ للتأكد من استعدادات المحافظة وجميع الأجهزة المعنية، لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، وتوضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها الشركة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لموسم الأمطار، وذلك بمحطة التنقية الشرقية، بحضور اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورئيس الغرفة، ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وفي كلمته التي ألقائها السكرتير العام نيابة عن المحافظ، أكد على ضرورة التزام كل جهة بدورها المحدد لها، وأن تكون على أتم استعداداتها، وفي حالة استنفار على مدار الساعة؛ لمواجهة أي احتمالات طارئة خلال موسم الشتاء المقبل، مضيفًا أننا لن نسمح بأي تقصير أو تهاون من أي جهة في التعامل مع ملف الأمطار.

وأشار السكرتير العام، إلى أنه تم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كافة استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار، خاصة بالأنفاق والمناطق المنخفضة، لتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي ستستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، علاوة على تفقد محطات الصرف الصحي ومعداتها لمتابعة جاهزية عامليها ومعداتها، وذلك لتوليد نوع من الثبات الانفعالي لدى المسئولين لاتخاذ القرار دون الرجوع إلى المسئولين للتصرف كلاً في مجاله.

من جانبه، استعرض رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الاستعدادات التي قامت بها الشركة لاستقبال شتاء 2018 / 2019، وخطط التعامل مع الأمطار، وكذا إجراءات الطوارئ خلال النوات قبل ٤٨ ساعة من بداية النوة.

وأكد أن ٩٣ سيارة شفط ومدمجة جاهزة للعمل، في أي وقت عند الطلب، بخلاف ١٠ سيارات جديدة تعمل بداله عند الطلب، بالإضافة إلى جميع المعدات والسيارات المتواجدة الخاصة بالأحياء والشركات، مؤكدًا أنه تم توزيع المهام ومناقشة جميع الاستعدادات لجميع الجهات والمرافق.