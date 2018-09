جماهير آرسنال «تسخر» من النني وتطالب ببيعه

شنت جماهير آرسنال الإنجليزي هجومًا ساخرً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، علي محمد النني لاعب المنتخب الوطني ولاعب وسط الجانرز عقب مباراة الفريق أمام برينتفور في كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك النيي أساسيًا في المباراة التي حقق فيها آرسنال الفوز بنتيجة 3ــ1 على برينتفور، إلا أن جماهير الفريق اللندني أبدت رغبتها في بيع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال أحد مشجعي أرسنال عبر حسابة على توتير:" النني يركض حول الملعب مثل دجاجة مقطوعة الرأس".

وأضاف أخر : "النني يلعب مع نفسه خارج الملعب".

وتابع أحدهم : "لا أعتقد أنني أريد أن أرى النني يلعب مرة أخري".

وغرد مشجع : "النني يجب أن يباع إنه ليس جيد بما يكفي".

Elneny just running around like a headless chicken this half. — YaGunners (@Ya_Gunners_) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

Don’t think I want to see Elneny play again — Sore (@so_dunz) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

Elneny needs to be sold not good enough — Cody Bristow (@CodybBristow) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨