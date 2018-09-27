لاعب النجمة: حاولنا تأخير هدف الأهلي الأول ولم ننجح

توجه حسن معتوق لاعب النجمة اللبناني، بالإعتذار لجماهير الفريق التي تواجدت لمساندتهم أمام الأهلي ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 من بطولة كأس زايد، وانتهت بالفوز الكبير للمارد الأحمر بنتيجة 4-1 "تابع التفاصيل"

وقال معتوق في تصريحات عقب المباراة لقناة "أبوظبي الرياضية": "قبل كل شيء أعتذر لجمهورنا الذي حضر اليوم، بعد هذه الخساراة القاسية، ولكن الأهلي فريق كبير، وعلى مستوى فني أكبر من النجمة".

وأضاف معتوق: "حاولنا أن نُأخر استقبال الهدف الأول، ولكن الأهلي تمكن من افتتاح التسجيل، ومن ثم توالت الأهداف".

وتابع: "كنت أعاني من شد عضلي قبل المباراة، ولهذا لم أستطع أن أكمل المواجهة حتى النهاية".

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على النجمة اللبناني بأربعة أهداف لهدف واحد، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة العربية، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.(طالع التفاصيل)