«ميركل» تعلن رغبتها في تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قبيل لقائها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنها لا ترغب في تقديم مساعدات ألمانية إلى تركيا.

وقالت ميركل، مساء اليوم الخميس، خلال لقاء مع صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" في أوجسبورج إنه لابد الآن "من إيجاد روابط ذكية" بيننا حتى تظل تركيا بلدًا مستقرًا.

أضافت "ميركل" قائلة إنها لا تفكر في تقديم مساعدات اقتصادية، ولكن في تعاون اقتصادي.

وأكدت على أنها ستناقش مع أردوغان، غدا الجمعة، في برلين أيضًا الانتقادات الموجهة لتركيا "مثل وضع حقوق الإنسان الذي ليس على الحال الذي أتصوره" بحسب وصفها.