«تكافؤ الفرص» بتعليم بني سويف تنظم قافلة طبية لـ«عيون العاملين»

نظمت إدارة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم ببني سويف برئاسة عائشة عبدالرحيم مديرة الإدارة، اليوم الخميس، قافلة طبية للعيون، للعاملين بديوان عام المديرية ولأسرهم، بقاعة ديوان المديرية، وذلك تحت رعاية محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه، أكد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه جاري الكشف على 600 من العاملين بديوان عام المديرية، وأن هذه القافلة ثمرة تعاون متبادل ومشاركة مجتمعية بين التعليم والمجتمع المدني والجمعيات والقطاع الحكومي، كما ينعكس بالإيجاب على العاملين بالجهاز الإداري.

وفي سياق متصل، أكدت عائشة عبدالرحيم مدير إدارة تكافؤ الفرص بديوان عام المديرية، أن هذه القافلة ستقوم بعمل فحوصات كاملة للعاملين بالتربية والتعليم ولأسرهم أيضا، مشيرة إلى أنها ليست القافلة الأولى للكشف على العاملين بالتربية والتعليم.

وأشارت «عبدالرحيم» إلى أن هذه القافلة سوف تجوب جميع الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، وبدأت أولا بالكشف على العاملين بديوان عام المديرية، ثم باقي الإدارات التعليمية.