محافظ الإسكندرية يبحث مع «شركات السياحة» تطوير المنظومة

• «المانسترلي»: تشكيل لجنة مصغرة لعقد حوارات مجتمعية حول تطوير المنظومة السياحية



التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية علي المانسترلي، في اجتماع استمر قرابة 3 ساعات؛ لبحث تطوير وتنشيط السياحة وكيفية الاهتمام بالمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، ووضع أفكار وتصورات لتنمية وتنشيط السياحة بالإسكندرية ليتم وضعها على الخريطة السياحية العالمية.

وقال علي المانسترلي، في بيان صحفي اليوم، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة رجل متفاهم ومدرك لأهمية السياحة ودورها في تنشيط الاقتصاد وتوفير دخل كبير لو طورنا المنظومة السياحية واهتممنا بها أكثر، وأكد على أهمية وضع أفكار خارج الصندوق لتنشيط السياحة، وأنه مستعد لتقديم كل الدعم لقطاع السياحة بالمحافظة من أجل أن يحقق نهضة حقيقية تعود بالفائدة على جميع القطاعات بالمحافظة؛ لأن السياحة قاطرة لو تحركت ستسحب معها العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.

وأوضح «المانسترلي» أنه تم الاتفاق مع محافظ الإسكندرية على تشكيل لجنة مصغرة تضم رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وأسامة الخولي وكيل أول وزارة السياحة بالإسكندرية، وحنان قطارة عميد كلية سياحة وفنادق بجامعة الإسكندرية، وداليا عامر رئيس غرفة الفنادق بالإسكندرية، ود.نرمين عبدالحميد بكلية سياحة وفنادق جامعة الإسكندرية، يكون هدفها عقد اجتماعات مستمرة مع محافظ الإسكندرية وأيضا جميع الأطياف السياحية بالإسكندرية والخبراء والمهتمين بالشأن السياحي سواء مستثمرين أو حكوميين أو أكاديميين؛ للنقاش وطرح الأفكار لتنمية وتنشيط السياحة للمحافظة من خلال وضع خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للسياحة بالإسكندرية، ومن أول أهدافها هو تحويل الإسكندرية إلى محافظة «إلكترونية» في جميع الجهات والمصالح والقطاعات وأولها قطاع السياحة.

وأوضح علي المانسترلي أن نسبة الإشغالات حاليا بمحافظة الإسكندرية تتخطى حاجز الـ90%؛ نظرا لتعدد الفعاليات والمهرجانات التي تقام وستقام أيضا على أرض الإسكندرية خلال الأيام القادمة، ومنها تواجد مسابقة ملكات جمال مصر في الإسكندرية، وافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي يوم 3 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات واللقاءات تسلط الضوء على مدينة الإسكندرية الساحرة محليا وعربيا وعالميا.

وأشار إلى أن مهرجان الإسكندرية على سبيل المثال يشارك فيه العديد من دول البحر المتوسط كل عام ويتم دعوة نجوم السينما والفن من دول العالم، وكل هذا يصب في مصلحة الإسكندرية ويعتبر نوعا مهما من أنواع تنشيط السياحة للمحافظة.