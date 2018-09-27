«ترامب» يرجئ عقد اجتماع مع نائب المدعي العام

أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد اجتماع هام، اليوم الخميس، مع رود روزنشتاين، نائب المدعي العام والشخص المسؤول عن الإشراف على التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وقال البيت الأبيض، إن ترامب وروزنشتاين تحدثا عبر الهاتف واتفقا على عقد اجتماع الاسبوع المقبل.

وسرت تكهنات بأن ترامب كان يتطلع إلى إقالة روزنشتاين، لكنه أوضح منذ ذلك الحين أنه يفضل إبقاء المسؤول الأعلى في وزارة العدل في منصبه.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن روزنشتاين فكر في إخفاء جهاز تسجيل في ملابسه وتسجيل محادثته مع ترامب من أجل أن يكون قادرا على بدء عملية دستورية لعزل الرئيس من منصبه.

ونفى روزنشتاين، هذا التقرير ورفض كبار أعضاء الإدارة الفكرة ووصفوها بأنها عبثية وسخيفة".