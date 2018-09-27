ننشر أسماء 16 متهما شملهم حكم التحفظ فى قضية «معصوم مرزوق»

شمل قرار الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، بتأييد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية رقم 1305 لسنة 2018 ، 16 متهما من بينهم 7 محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والباقي هاربين.

وشملت أسماء المحبوسين كل من: معصوم مرزوق، ورائد سلامة، وعبد الفتاح البنا، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، وسامح سعودي، وعمرو محمد.

أما المتهمين الهاربين في القضية هم: القيادي الإخواني على السيد بطيخ، ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، وغادة نجيب، وإيهاب جلال عبد الموجود، ورأفت كمال يوسف، وهمام على يوسف، وخالد احمد اسماعيل، ومحمد كمال أحمد، وشريف محمود رمضان.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، قد قررت حبس مرزوق والقزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، و5 نشطاء آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية في القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.

وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.