«عاوز أنام ربع ساعة»، هذه العبارة التي قالها الطفل «محمد» في أول أيام التحاقه بالصف الأول الابتدائي، متوسلًا لمُعلمته أن ينام، فجّرت سيلًا من الانتقادات للمدرس الذي صوّر الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وللمُعلمة التي تعنتت أمام طلب الطفل.

المجلس القومي للأمومة والطفولة أدان الفيديو واعتبره يهدد حق الطفل القانوني، نفس الأمر بالنسبة لوزارة التربية والتعليم التي شكّلت لجنة للتحقيق في الواقعة وتوقيع الجزاءات اللازمة على مُصوّر الفيديو والمُعلمة التي ظهرت خلاله حاملة عصا.

في تقرير أعدته قناة النهار، قالت والدة الطفل، إن جارتها هي أول من أخبرتها بانتشار الفيديو عبر فيسبوك، متابعة: «أنا بكيت على شكل ابني، وهو قال إن مُدرس هو اللي صوّره، ولما سألته بتقول لمين (يا حجة) قال إنه بيقول للدادة».

وأشارت إلى الحالة النفسية السيئة التي يمر بها الطفل، موضحة: «ابني يشعر بضيق شديد، ولا يتحمل أن يشاهد الفيديو أو يتحدث عنه».

وأوضحت إحدى أقارب الطفل، أنه تعرض لحادث منذ لحادث منذ 3 أشهر تسبب في كسر قدمه؛ لذلك قد يكون شعر بالتعب خلال اليوم الدراسي وطلب أن ينام، منتقدة السخرية التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي على الطفل.

محمد طعيمة، مُدرس اللغة العربية الذي صوّر الفيديو ونشره عبر فيسبوك، يقول إن هدفه كان طيبًا موضحًا أنه أراد نشر الفيديو لإرسال رسالة لوزير التربية والتعليم مفادها أن عدد ساعات اليوم الدراسي أعلى من طاقة الطلاب.