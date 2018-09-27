توقيف نحو 200 سوري ووفاة امرأة وإصابة أربعة خلال تسللهم إلى لبنان

أوقف الجيش اللبناني، اليوم الخميس، حوالي 200 سوري، في وادي البقاع شرق لبنان، خلال محاولتهم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية، حيث أطلق المهربون النار باتجاه الجيش، مما أدى إلى وفاة امرأة وإصابة أربعة أشخاص.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إن قوى الجيش رصدت في جرود بلدة الصويري – البقاع، نحو 200 شخص من التابعية السورية في أثناء محاولتهم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

وأضاف البيان، أن مجموعة من المهرِّبين "بادرت إلى إطلاق النار باتجاه قوى الجيش والأشخاص المهرَّبة، مما أدى إلى وفاة امرأة وإصابة أربعة أشخاص بجروح جميعهم من التابعية المذكورة، نقلوا على أثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة. وقد ردت قوى الجيش بالمثل على مطلقي النار، كما أوقفت عدداً كبيراً من المجموعة المهرَّبة".

وتستمر قوى الجيش بتعقّب مطلقي النار، بحسب البيان "فيما تمّ تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم".