يوفنتوس أول فريق إيطالي يصل للفوز الـ1000 في الكالتشيو

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حقق يوفنتوس الإيطالي رقمًا مميزًا من خلال فوزه على بولونيا بنتيجة هدفين دون رد، في سادس جولات الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز أصبح نادي "السيدة العجوز" أول فريق إيطالي يصل للفوز الـ1000، على ملعبه في الدوري الإيطالي.

وأصبح ثامن فريق في الدوريات الخمس الكبرى، يصل لهذا الرقم على ملعبه بجانب كلًا من ليفربول (1230)، إيفرتون (1224) ، أرسنال (1187)، أستون فيلا (1106)، مانشستر يونايتد (1122) - ريال مدريد (1078)، برشلونة(1067).

وبفوزه اليوم على بولونيا تصدر ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه في الـ6 جولات محققًا العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.( طالع التفاصيل).