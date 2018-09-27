قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المصريين ذوي الأصول الأرمينية، لا يمكن اعتبارهم جالية أجنبية في مصر، لأنهم في واقع الأمر مصريون، معقبة أنهم منظمون للغاية، وأعدادهم تتراوح بين 7-8 آلاف فرد.

وأضافت «مكرم»، خلال لقائها مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن المصريين الأرمن كانت لهم مشاركة قوية للغاية في ثورة 30 يونيو، متابعة: «شاركوا فيها ونزلوا بالأعلام».

وأردفت أنه بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، قدمت وزارة الهجرة مقترحًا بقرار لعمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، تشمل تفاصيل عن مهنة المهاجر، وتوقيت هجرته، ووسائل التواصل معه.

وتابعت: «لما بنقول المصريين في الخارج 10 ملايين، أنا مش مقتنعة إن المصري في الخارج يبقى رقم، فلازم يبقى فيه بيان»، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من كل من وزارات الهجرة، والاتصالات، والخارجية للاضطلاع بهذا الأمر.

واستطردت أن ممثلي هذه اللجنة يقومون بتجميع قواعد البيانات للمصريين بالخارج من الوزارات والمؤسسات المختلفة بالدولة، فكل وزارة لديها قاعدة ببيانات المصريين بالخارج لكنها تحتفظ بها، متسائلة: «طيب ليه منجمعش كل هذه القواعد؟».