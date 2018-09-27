جدة تتأهب لاستقبال نهائي السوبر العالمي للملاكمة

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تتجه أنظار الملايين من عشاق الملاكمة غدًا الجمعة صوب الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لمتابعة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة لفئة الوزن المتوسط ، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة السعودية.

ويجمع اللقاء بين الملاكم البريطاني جورج جروفس بطل العالم في تصنيف الرابطة العالمية للملاكمة ومواطنه كالوم سميث.

ويسبق النهائي الكبير إقامة سبعة نزالات تمهيدية تضم عددا من الملاكمين يتقدمهم السعوديان عبد الفتاح الجليدان وزهير القحطاني والنيجيري عليو بامديلي لاسيسي والتايلاندي أرتيد بامرو نجايا والمصري مراد عمر والمجري تاماس كوزما.

وأقيمت اليوم الخميس فعاليات قياس الوزن بحضور طرفي النهائي وبقية الملاكمين وضيوف الشرف مثل رشيدة كلاي ابنة الملاكم الراحل محمد علي كلاي والملاكم العالمي الشهير الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، والملاكم العالمي الشهير البريطاني (من أصل يمني) نسيم حميد.

ويأتي استضافة هذا النهائي بعد الاتفاقية التي أبرمها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية مع شركة "كوموسا" المنظمة للبطولة ضمن حزمة من الاتفاقيات التي وقعها آل الشيخ في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي.

وتستعد الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة لتنظيم العديد من الأحداث والبطولات الرياضية حيث تقام منافسات بطولة المملكة للبلوت في نسختها الثانية بالصالة الرياضية في مدينة الملك عبد الله الرياضية خلال أكتوبر المقبل كما تستضيف محافظة الدرعية الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في ديسمبر المقبل.

كما تتجه أنظار العالم صوب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مطلع العام المقبل لمتابعة مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين فريقي يوفنتوس وميلان، وتتجه أنظار الملايين من عشاق الملاكمة غدًا الجمعة صوب الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لمتابعة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة لفئة الوزن المتوسط ، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة السعودية.

ويجمع اللقاء بين الملاكم البريطاني جورج جروفس بطل العالم في تصنيف الرابطة العالمية للملاكمة ومواطنه كالوم سميث.

ويسبق النهائي الكبير إقامة سبعة نزالات تمهيدية تضم عددا من الملاكمين يتقدمهم السعوديان عبد الفتاح الجليدان وزهير القحطاني والنيجيري عليو بامديلي لاسيسي والتايلاندي أرتيد بامرو نجايا والمصري مراد عمر والمجري تاماس كوزما.

وأقيمت اليوم الخميس فعاليات قياس الوزن بحضور طرفي النهائي وبقية الملاكمين وضيوف الشرف مثل رشيدة كلاي ابنة الملاكم الراحل محمد علي كلاي والملاكم العالمي الشهير الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، والملاكم العالمي الشهير البريطاني (من أصل يمني) نسيم حميد.

ويأتي استضافة هذا النهائي بعد الاتفاقية التي أبرمها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية مع شركة "كوموسا" المنظمة للبطولة ضمن حزمة من الاتفاقيات التي وقعها آل الشيخ في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي.

وتستعد الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة لتنظيم العديد من الأحداث والبطولات الرياضية حيث تقام منافسات بطولة المملكة للبلوت في نسختها الثانية بالصالة الرياضية في مدينة الملك عبد الله الرياضية خلال أكتوبر المقبل كما تستضيف محافظة الدرعية الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في ديسمبر المقبل.

كما تتجه أنظار العالم صوب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مطلع العام المقبل لمتابعة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس وميلان.