الأقصر تحتفل باليوم العالمي للسياحة مع «زوار الكرنك»

شهد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمركز الزوار أمام ساحة معبد الكرنك، بمناسبة يوم السياحة العالمي، وذلك بحضور اللواء عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد المحافظة، والعميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، ومسؤولي وزارة السياحة والثقافة وإدارة التنمية السياحية وهيئة تنشيط السياحة.

وتضمنت الاحتفالية تقديم عروض موسيقية لفرق الربابة، وعروض لفرق كورال الأطفال الذين ارتدوا الزي الفرعوني والأزياء الشعبية المصرية التقليدية، وعروض لطابور حملة الأعلام من الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية، وعروض لمشاهد تمثيلية لشخصيات تمثل الفترة الفرعونية، وقدم نائب محافظ الأقصر، الزهور للسائحين القادمين لزيارة معبد الكرنك، احتفالا بيوم السياحة العالمي.

وأشار نائب محافظ الأقصر، إلى حرص محافظة الأقصر على مشاركة دول العالم بالاحتفال بيوم السياحة العالمي، باعتبار الأقصر أحد أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم، موجها دعوة لكل السياح من كافة أنحاء العالم لزيارة الأقصر، مؤكدا أن المحافظة آمنة تماما وتفتح أبوابها لكافة السائحين من مختلف الجنسيات.

وعقب مشاركته في فعاليات يوم السياحة العالمي، توجه نائب محافظ الأقصر، إلى متحفي الأقصر والتحنيط؛ لمتابعة انتظام استقبال وفود السائحين الزائرين لكلا المتحفين، كما التقى مع عدد من السائحين وتبادل معهم الأحاديث الودية حول انطباعهم عن الأقصر، وأكدوا سعادتهم لزيارة الأقصر وإعجابهم الشديد بالحضارة المصرية القديمة وروعة الآثار الفرعونية التي شاهدوها.

يُذكر أنه يُحتفل بيوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر من كل سنة؛ بهدف زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.