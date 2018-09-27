«نتنياهو» في الأمم المتحدة: إيران لديها مستودع نووي سري

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ايران بإخفاء مواد لها صلة بالنشاط النووي في مستودع في طهران، مما يثبت أنها لم تتخل عن برنامجها الخاص بالأسلحة النووية.

وقال، في كلمته أمام الأمم المتحدة وهو يقدم خرائط، اليوم، اكشف لأول مرة أن إيران لديها منشأة سرية أخرى في طهران، مستودع نووي سري لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من البرنامج النووي السري الإيراني،" .

وأضاف، "منذ أن داهمنا الأرشيف الذري، كانوا منشغلين بتنظيف المستودع الذري. في الشهر الماضي فقط ، قاموا بإزالة 15 كيلوجراما من المواد المشعة. هل تعرفان ماذا فعلوا بها؟ . إنهم أخرجوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الأدلة".

ودعا الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إلى إجراء عمليات تفتيش فورية في موقع معروف لإسرائيل.