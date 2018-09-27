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امرأة وستة رجال يتنافسون على شغل مقعد الرئاسة في العراق

بغداد - د ب أ
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 7:05 م | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 7:05 م

أعلن البرلمان العراقي، اليوم الخميس، حصر عدد المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية على سبعة مرشحين بعد استيفائهم شروط الترشيح.

وذكر مصدر في البرلمان العراقي، أنه تمت الموافقة، اليوم، على "أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وهم كل من سروة عبد الواحد/امرأة/ وبرهم صالح وفؤاد حسين وعبد الكريم علي عبطان الجبوري وسردار عبد الله وعبد اللطيف رشيد وعمر البرزنجي".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة حصرية لانتخاب رئيس الجمهورية، في إطار المهلة الدستورية التي حددها الدستور العراقي، وتنتهي في الثاني من الشهر المقبل والبالغة 30 يومًا، من أول جلسة يعقدها البرلمان العراقي.


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